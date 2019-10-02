​Совет трех думских фракций прошел в Сургуте

В городе Сургуте состоялось очередное заседание Совета депутатов ЛДПР. Основная тема: подведение итогов выборов 2019 года, разработка стратегии 2021 - план работы региональных отделений на 2020 и 2021 годы. Заседание прошло под председательством депутата Государственной Думы ФС РФ Евгения Маркова. В мероприятии принимают участие представители трёх региональных отделений.

От Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в заседании приняли участие руководитель фракции ЛДПР в региональном парламенте Виктор Сысун, депутаты Андрей Миляев и Евгений Данников.

Участники встречи подчеркнули, что по результатам выборов, во всех трех субъектах - ХМАО - Югре, на Ямале и в Тюменской области ЛДПР укрепила свои позиции, подтвердив позицию главной оппозиционной силы.

Депутаты довольно остро и честно поговорили о результатах выборов - о достижениях и промахах. Приняли решение об усилении работы в социальных сетях, об активизации работы с молодёжью.

Совет депутатов ЛДПР трех субъектов - Тюменской области, Ямала и ХМАО-Югры запланировал разработку концепции совместной работы на ближайшие годы «Вместе мы сильнее!».