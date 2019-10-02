​В Югре родителям первоклассников вручили первые в России цифровые подарки

Губернатор Югры Наталья Комарова торжественно вручила родителям первоклассников гимназии №1 Ханты-Мансийска кейсы безопасности, содержащие в себе сертификаты на использование программного продукта «Kaspersky Safe Kids» и брошюру «Как выжить в цифровом мире».

Эти лицензии позволяют установить на телефон приложение, с помощью которого можно будет контролировать время использования ребенком всех устройств, ограничивать его время на игры и социальные сети, получать отчеты о действиях в интернете и многое другое.

«Сегодня мы убедились, что интернет – это не плохое, а хорошее явление. Теперь мы будем тщательнее следить за поведением наших деток в сети», – отметила представительница родительского комитета Ирина Килязова.

Данный подарок подготовлен Правительством Югры для всех родителей первоклассников региона, чтобы обеспечить дополнительную безопасность детей.

СИА ПРЕСС связался с департаментом образования Сургута, где нам сообщили, что пока неизвестно, когда данная акция дойдет до сургутских первоклассников.

Отметим, что во всех школах региона состоится акция «Безопасный интернет», в рамках которой жители смогут поучаствовать в едином уроке безопасности, тематических классных часах, квестах, викторинах, родительских собраниях, мастер-классах, дискуссиях.