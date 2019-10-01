​Качество, проверенное временем. «ЭПЛ. Якутские бриллианты»

Вот уже четверть века ювелиры и огранщики «ЭПЛ. Якутские бриллианты» , создают украшения качеству, которых доверяют клиенты компании во многих странах мира — России, США, Кипре, Хорватии, Казахстане, Литве, Монголии, Киргизии и многих других.

И это доверие оправдано многолетним опытом специалистов производства, постоянным повышением уровня квалификации сотрудников и внедрением инноваций, которые позволяют создавать украшения мирового уровня качества, которые способны успешно конкурировать с зарубежными аналогами.

К 25-летию компании, ювелирами, огранщиками, специалистами отдела учета и многими другими производителями ювелирных изделий «ЭПЛ. Якутские бриллианты», была создана единая система стандартов качества, получившая название — Код ЭПЛ, позволяющая получить сертификат достоверности, с подробной информацией об изделии на официальном сайте компании.

На каждое украшение наносится уникальный зашифрованный код, благодаря которому клиенты компании могут быть уверены в качестве и подлинности украшений «ЭПЛ. Якутские бриллианты», где бы оно не было куплено.

«Ювелирные украшения сопровождают нас всю жизнь и должны приносить счастье и радость своему владельцу всегда!» — убеждены ювелиры и огранщики компании ЭПЛ.

Присоединяйтесь к большой и счастливой семье клиентов «ЭПЛ. Якутские бриллианты», посетив салон «ЭПЛ. Якутские бриллианты», в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38 и на официальном сайте компании: https://epldiamond.ru/