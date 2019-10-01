​В России с 1 октября вступает в силу пакет новых законов

С 1 октября на территории России начали действовать изменения в законодательстве. Они затронули экономическую и социальную сферу россиян, а также работу судебной системы и правила пожарной безопасности.

Пожарная безопасность

С 1 октября россиянам запрещено использовать открытый огонь на балконах и лоджиях, а также в жилых номерах гостиниц комнатах общежитий. При этом, как уточнили в МЧС, новое правило не запрещает курение.

Увеличение зарплаты бюджетников на 4,3 процента

Зарплаты «бюджетников», которые не попали под майские указы, увеличатся на 4,3 процента. К ним относятся работники федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений (специалисты отдела кадров, юристы, бухгалтера, дипломатические и таможенные работники, и др.). Также, с 1 октября будут проиндексированы пенсии и зарплаты военных.

Ужесточение условий выдачи кредитов

Теперь банки будут высчитывать, как соотносятся платежи по кредиту и ваш ежемесячный доход. Тем, у кого долговая нагрузка будет выше 50 процентов, могут чаще отказывать в получении и рефинансировании кредита.

Хостелов в жилых домах больше не будет

По новому закону, открыть хостел теперь можно только в нежилом помещении. Ко всему этому, необходимо будет создать отдельный вход, оборудовать помещение звукоизоляцией, сигнализацией, сейфами, а также соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Появление новых судов

С 1 октября на территории страны начинают действовать новые окружные суды — девять кассационных и пять апелляционных. Они будут являться самостоятельными инстанциями.

Увеличение выплат по европротоколу в ОСАГО

На территории всей страны теперь можно оформить аварию без вызова сотрудников ГИБДД и рассчитывать на получение возмещения в полном объеме, но только в случае, если ущерб составляет до 400 тысяч рублей.

Переход банков на систему быстрых платежей

Все банки в России обязали перейти на систему быстрых платежей (СБП) до 1 октября 2020 года. В первую очередь, это касается системообразующих банков. СБП позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках и оплачивать товары и услуги в торговых точках по QR-коду.

НДС на пальмовое масло повышается до 20%, на фрукты и ягоды снижается до 10%

Закон должен помочь отечественным производителям в увеличении оборотных средств для реализации технологий на наращивание производства.