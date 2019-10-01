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Евгений Марков в составе ямальской делегации депутатов встретился с Губернатором Ямала и членами Совета Федерации.

Накануне в Москве состоялось обсуждение вопросов развития Арктики и нацпроектов. Депутат ГД Евгений Марков в составе ямальской делегации депутатов встретился с Губернатором Ямала и членами Совета Федерации. Во встрече приняли участие вице-губернатор региона Ирина Соколова, сенаторы Елена Зленко и Александр Ермаков, а также депутаты Владимир Пушкарев, Евгений Марков и Григорий Ледков.

“Хочу поблагодарить вас за ту большую и активную работу в области законотворчества, которую вы ведёте в интересах Ямала. Благодаря буквально одному абзацу, который был внесён в качестве правок в закон об автомобильных дорогах, у нас сегодня активно строится мост через реку Пур. Этот объект возводится с помощью частного инвестора, что сэкономило колоссальные средства окружного бюджета, которые будут направлены на необходимые жителям социальные инициативы”, - подчеркнул губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Основной темой встречи стал новый закон о преференциях для инвесторов в Арктической зоне. Документ разработан по поручению Президента РФ, которое он дал в ходе форума “Арктика - территория диалога” в апреле этого года.

«Арктические территории находятся под властью федерального законодательства и активно используются в экономических целях России. Кроме того, по территории арктической зоны проходит Северный морской путь и Северный воздушный мост, связывающий Азию и Северную Америку. Это стратегически важное направление для нашей страны. Арктика богата разнообразными полезными ископаемыми, в первую очередь, газом и нефтью. Здесь расположено около 22% мировых неразведанных ресурсов углеводородов, а это: 13% нефти, 30% природного газа, 20% газоконденсата. При этом 84% ресурсов находится на шельфе Северного Ледовитого океана и 16% – на сухопутной территории арктических государств. Поэтому закон о преференциях для инвесторов очень важен», - рассказывает депутат Марков.

В заключение губернатор обсудил с членами Федерального Собрания РФ тему парламентского контроля за воплощением в жизнь национальных проектов на Ямале.

Евгений Марков подчеркнул, что губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в вопросе реализации нацпроектов по молодым семьям и доступному жилью преуспел и является примером для других субъектов Российской Федерации. А ямальские парламентарии стараются в конструктивном диалоге доносить позицию региона федеральным коллегам.

Евгений Марков рассказал, что встреча была конструктивной, содержательной и были намечены пути для дальнейшей проработки вопросов в стенах Государственной Думы.


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Сегодня в 10:15, просмотров: 197, комментариев: 0


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