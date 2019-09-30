​Четверть века производства ювелирных украшений. «ЭПЛ. Якутские бриллианты»

Производство — это сложный многоступенчатый процесс, требующий большого количества ресурсов, квалифицированных специалистов, учета, оборудования и многих других элементов позволяющих производить качественный товар.

Компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» является производителем ювелирных украшений вот уже четверть века, и за это время был пройден огромный путь, в результате которого компания выросла до международного ювелирного бренда.

Это стало возможным благодаря основанной опытнейшими специалистами производства собственных школ ювелирного и гранильного мастерства, а также, впоследствии, разработки единой системы стандартов качества, получившей название — Код ЭПЛ, которая позволила сертифицировать лучшие производственные мощности и специалистов в разных странах мира.

На сегодняшний день «ЭПЛ. Якутские бриллианты» —это производственная база, которая дает работу более десяти тысячам сотрудников и партнеров компании, в самых разных странах Мира — России, США, Кипре, Хорватии, Литве, Монголии, Киргизии, Казахстане.

Мощная экономика России — это экономика, которая опирается на производственный сектор способный производить конкурентоспособный товар.

Компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» своим примером показывает, что российский производитель и товар, может и должен покорять рынки других стран.

Присоединяйтесь к ювелирному бренду «ЭПЛ. Якутские бриллианты», став его важной частью.