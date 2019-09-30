​Кэшбэк 2,5% за покупку туров по всему миру в Travelata.ru

Бронируйте туры по ценам туроператоров и ниже, оплачивайте покупку картой Райффайзенбанка и получайте кэшбэк 2,5%. Планировать путешествие с Travelata и Райффайзенбанком легко и выгодно!

Как получить кэшбэк:

- Выбирайте тур на специальном портале для клиентов raiffeisen.travelata.ru

-Оплачивайте бронирование картой Райффайзенбанка

Travelata.ru — это не только отличный сайт для поиска туров, но и профессиональная команда менеджеров, которая всегда прийдет к вам на помощь и будет оказывать вам поддержку на протяжении всего вашего отдыха.

Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами акции.