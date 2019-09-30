Банк России в интересах клиентов вводит новые требования, инициатором которых был Ханты-Мансийский НПФ

В сентябре вступают в силу нормативы Банка России, требующие размещать на официальных сайтах НПФ дополнительную информацию.

Одно из новых требований касается публикации сведений о составе инвестиционных портфелей НПФ. Ханты-Мансийский НПФ с таким предложением обратился еще 2 года назад на VIII Российском пенсионном конгрессе и в официальном обращении в Национальную ассоциацию негосударственных пенсионных фондов. И с 2017 года на официальном сайте фонда размещается детальная информация о структуреинвестированияс разбивкой на эмитенты.

Эта информация позволяет клиентам оценивать не только количественные показатели инвестирования, но и качество инвестиций, т.е. рискованность вложений. Именно вложение в высокорискованные активы стало причиной отрицательной доходности некоторых НПФ в 2018 и 2017 годах. У клиентов этих фондов не было возможности заранее предусмотреть такие результаты, потому что НПФ не открывали сведений о структуре своих инвестиционных портфелей. Теперь Банк России обязал все фонды публиковать такие сведения на официальном сайте фонда.

Еще одно требование Банка России. НПФ обязаны размещать на своих официальных сайтах информацию о том, какой инвестдоход начислен на счета клиентов по итогам года.

Ханты-Мансийский НПФ ежегодно размещает эти данные на своем официальном сайте, а также в «Личном кабинете» клиента. Клиенты фонда видят в своем «Личном кабинете» состояние своего пенсионного счета с разбивкой по годам: поступившие взносы, начисленный инвестдоход и другие «движения» средств на счете.