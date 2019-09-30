​Безупречный интернет за 200 рублей в месяц. Wifire запускает осеннюю акцию

Wifire (ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг», бывший «Югрател») запустил тарифную линейку «Безупречный» , по условиям которой домашний интернет на скорости 100 Мбит/сек можно подключить за 200 рублей в месяц на 100 дней. Акция доступна для подключения при покупке оборудования Wifire (Wi-Fi роутера или тв-приставки). Осеннее предложение провайдера позволяет подключать как моно-услуги домашнего интернета или ТВ, так и пакетные предложения «Интернет + ТВ».

Комментирует Андрей Егоров, директор по развитию бизнеса на массовом рынкеWifire:

«Мы впервые запускаем линейку с беспрецедентно низкими ценами на интернет, подчеркивая, что качественна связь может быть выгодной».

Тарифы уже доступны для подключения во всех регионах присутствия оператора. По истечении 100 дней происходит автоматическая смена тарифных планов на тарифы стандартной линейки с соответствующими параметрами.

Предложение действительно для подключения до 31 января 2020 года. Фактическая скорость передачи данных зависит от выполнения технических условий абонентского оборудования и типа подключения. Цены на подключение зависят от региона и опубликованы на официальном сайте компании.