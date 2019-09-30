​Долгожданный ремонт инженерных сетей и аварийного моста. Какие перспективы ждут Белый Яр?

Глава городского поселения Белый Яр Елена Никифорова рассказала, как обстоят дела с ремонтом коммуникационных сетей, как в скором времени преобразиться поселок, а также о многом другом. Все это стало известно в ходе ее пресс-конференции посвященной теме развития поселка.

Инженерные сети

Пожалуй, одной из главных позитивных новостей в этом году для белоярцев стала информация о том, что в поселке наконец-то начнется ремонт инженерных сетей.

«Многие годы поселок не получал должных средств на ремонт коммуникационных сетей, в связи с чем состояние их износа достигло отметки в 99 процентов. В связи с этим, в поселении стали происходить крупные аварии», — заявила Елена Никифорова.

К примеру, этой зимой в поселении прорвало трубу магистральной тепловой сети, в результате чего на протяжении нескольких дней половина поселка остались без отопления.

2019 год стал рекордным по объему выделенных средств из бюджета Сургутского района на благоустройство Белого Яра, а именно 117 миллионов рублей. На эти деньги проводится не только ремонт инженерных сетей, но реконструкция котельных (с заменой котлов), ремонт канализационных насосных станций и др.

«На всех совещаниях, посвященных социально-экономическому развитию поселка мы говорили о том, насколько в плохом состоянии находятся наши сети. Благодаря совместной работе с депутатами и главой Сургутского района Андреем Трубецким, наши проблемы были услышаны», — отметила глава поселения.

Ветхое жилье

Насущной проблемой является и расселение людей из аварийных домов. Основная сложность заключается в том, что Белый Яр является самым маленьким поселением по площади в Сургутском районе. Поэтому достаточно трудно найти свободные земельные участки, для расселения.

Большие надежды в администрации возлагают на застраивающийся микрорайон «Гидронамыв».

«У нас был единственный свободный земляной участок на месте бывшей сменной школы, но по просьбе жителей мы оставили этот участок под поликлинику, а место, на котором планировалось строить медицинское учреждение было отдано под строительство 16-этажного дома, в который практически полностью заселили людей из ветхого жилья», — рассказала Елена Никифорова.

Также, в поселении достроены еще несколько домов, в которых уже живут люди, переехавшие из аварийных зданий.

Проблемы «Балочников»

Как отметила глава Белого Яра, раньше в поселении остро стоял вопрос с жителями балков, у которых не было правоустанавливающих документов на их жилые строения. Поскольку законодательная база отсутствовала, никто не понимал, что с этими людьми делать.

«У них у всех была домовая книга, каждый получил свое приспособленное жилое помещение с места работы, у многих даже сохранились какие-то протоколы решений профкомов. Однако, эти документы права жить в этом помещение не давали. Люди были в отчаянии», — подметила глава Белого Яра.

Администрацией поселения было принято решение признавать в судебном порядке право приватизации собственности за жителями. Работа шла через округ и в конце концов, суды создали прецедент.

На сегодняшний день 65 балков получили статус частных домов. Также, при поддержке Сургутского района и округа появилась муниципальная программа расселения людей из не преспособных для проживания строений.

Аварийный мост

Внимание было уделено и ситуации с аварийным мостом. Он продолжает стремительно разрушаться и на данный момент закрыт для движения как пешеходов, так и любого транспорта.

Как отметила Елена Никифорова, сумма на ремонтные работы составит 56,9 миллионов рублей.

Работы осложняет тот факт, что в «тело» моста встроена труба ОАО «Сургутгаз», а также вторая труба в нее входящая, которая принадлежит ПАО «Сургутнефтегаз».

«Сейчас задачей является войти в окружную программу. Мостом занимаемся, и мы и Сургутский район. Надеемся, что в ближайшее время начнутся работы по реконструкции моста», — заявила глава поселения.

Отметим, что проект ремонта моста был подготовлен в ноябре 2018 года. В настоящий момент рассматривается вопрос о том, чтобы незамедлительно приступить к ремонтным работам. На эти цели планируют пустить средства, сэкономленные при проведении торгов в Сургутском районе.

Строительство новой поликлиники

На сегодняшний день в Югре складывается такая ситуация, что из-за строящихся долгостроев, округ не может выделить денежные средства на возведение новых объектов здравоохранения.

«Сейчас, в поселении нет специализированного типового здания. В старом помещении (которое считается аварийным) находится только стоматология и рентген кабинет. В данный момент ведутся переговоры об переезде стоматологического кабинета в новое здание», — сказала Елена Никифорова.