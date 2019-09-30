Югра заняла 54 место в рейтинге ЗОЖ среди всех регионов России

Югра с результатом в чуть более 60 баллов заняла 54 место в списке регионов России по ведению населением здорового образа жизни. На следующем месте после Югры в рейтинге оказалась Тюменская область с результатом в почти 52 балла. Такие результаты выявлены в ходе исследования, которое провело агентство «РИА Новости».

При составлении рейтинга учитывались следующий показатели:

Сколько людей занимается физкультурой и спортом; Объемы потребления табака и продажи алкоголя; Сколько человек совершили преступления в состоянии опьянения, как алкогольного, так и наркотического; Смертность от случайных отравлений алкоголем; А также доля занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями труда.

Как отметили специалисты, самой распространенной вредной привычкой среди россиян по-прежнему остается употребление алкоголя.

Больше всего людей ведут здоровый образ жизни в Дагестане, Чечне и Кабардино-Балкарии, а последние места в рейтинге заняли Камчатский край и Еврейская автономная область.

Напомним, 7 сентября в столице Югры прошел массовый забег «Дело храбрых», в котором приняло участие свыше 85 команд11 сентября в Нижневартовске прошел всероссийский день трезвости, а 21 сентября в Сургуте состоялся легкоатлетический забег «Кросс Нации-2019».