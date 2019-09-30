Закон о запрете курения разрешит полиции привлекать к ответственности виновников пожаров на балконах

МЧС снова уточняет информацию о новом законе о запрете курения на балконах. Теперь полиция сможет привлекать виновников пожаров от горящих сигарет на балконах и в квартирах к уголовной или административной ответственности.

После возгораний на нижних этажах у правоохранительных органов появится повод к расследованию и поиску виновного на верхних этажах, который мог выбросить в окно не потушенный окурок.

"Причина 60 процентов всех пожаров на балконах - неосторожность при курении", – сообщает пресс-служба МЧС России.

Ранее привлечь к ответственности виновника не представлялось возможным.

Напомним, ранее МЧС сообщало, что закон должен увеличить культуру потребления табака в России.