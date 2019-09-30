​30 сентября сургутян зовут голосовать за благоустройство города. Очно и с паспортом

На протяжении трех недель жители Сургута выбирали парки и скверы для дальнейшего благоустройства, и этот процесс завершится завтра, 30 сентября. В этот день в Сургуте пройдет очное голосование. Оно определит, какие зеленые зоны будут облагорожены в следующем году в рамках федеральной программы по формированию комфортной среды.

Напоминаем, что до сегодняшнего дня включительно отбор проходит в режиме онлайн — на портале «Открытый регион – Югра».

«А 30 сентября, в день очного голосования, пункты по работе с населением будут работать с 9.00 до 20.00 без перерыва на обед. В пунктах можно ознакомиться с каждым проектом и проголосовать. При себе необходимо иметь паспорт. Призываю жителей не оставаться равнодушными и проявить активность, чтобы город получил финансирование на благоустройство общественных пространств и стал еще красивее и комфортнее», - поясняет директор МКУ «Наш город» Марина Родыгина.