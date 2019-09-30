16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  64,4156   EUR  70,3161  

​30 сентября сургутян зовут голосовать за благоустройство города. Очно и с паспортом

Фото В. Шувалов
Фото В. Шувалов

На протяжении трех недель жители Сургута выбирали парки и скверы для дальнейшего благоустройства, и этот процесс завершится завтра, 30 сентября. В этот день в Сургуте пройдет очное голосование. Оно определит, какие зеленые зоны будут облагорожены в следующем году в рамках федеральной программы по формированию комфортной среды.

Напоминаем, что до сегодняшнего дня включительно отбор проходит в режиме онлайн — на портале «Открытый регион – Югра».

«А 30 сентября, в день очного голосования, пункты по работе с населением будут работать с 9.00 до 20.00 без перерыва на обед. В пунктах можно ознакомиться с каждым проектом и проголосовать. При себе необходимо иметь паспорт. Призываю жителей не оставаться равнодушными и проявить активность, чтобы город получил финансирование на благоустройство общественных пространств и стал еще красивее и комфортнее», - поясняет директор МКУ «Наш город» Марина Родыгина.

  • Пункт №6 — г. Сургут, п. Дорожный, 32
  • Пункт №9 — г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14
  • Пункт №11 — г. Сургут, ул. Маяковского, д.45/1
  • Пункт №16 — г. Сургут, ул. Первопроходцев, д. 2
  • Пункт №21 — г. Сургут, ул. Ленина, д.49
  • Пункт №22 — г. Сургут, ул. Губкина, д. 17
  • Пункт №31 — г. Сургут, ул. Грибоедова, д. 3

Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 10:24, просмотров: 322, комментариев: 4


QR код
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 11:58
Эти реки текут в никуда,
Текут в никуда не впадая.
Флудер
не нравится
Сегодня в 12:19
Только мне кажется, что происходит что-то не то?
Горожане должны выбирать мэра и думу. Те - определять приоритеты и вести развитие города, учитывая мнения горожан. Если их действия не совпадают со мнением горожан (например, через ТОСы) , то мэр и депутаты отзываются по некой процедуре...
Очное всегородское голосование о том, какую площадку облагораживать, как мне кажется, нужно проводить вместе с голосованием за отставку мэра и роспуском думы.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:32
Кому-то шибко хочется поиметь на благоустройстве общественных пространств. Так сказать, приятное с полезным.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:44
А ДЩ говорил, что во власти не очень умные люди сидят. Такую кампанию за благоустройства общественных пространств провели, даже урбаниста Варламова приглашали. Народ просто обязан на пункты голосования бежать – нам зарплат и пенсий не надо, нам благоустройстве общественных пространств подавай.

Викторину, зря не задействовали.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Сургут должен заработать на амортизации тепловых сетей, если отдаст их в концессию

​Сургут должен заработать на амортизации тепловых сетей, если отдаст их в концессию
Получим ли мы действительно модернизированную систему ЖКХ или концессионер в конце срока в -цать лет вернет нам переамортизированную труху, а нам ее еще и разгребать придется?
Сергей Антонов, сургутянин Сегодня в 08:28
432 6
«Многодетной в нашем округе быть намного легче»

«Многодетной в нашем округе быть намного легче»
Ляйсан Ишмухаметова, участница конкурса «Семья года – 2017» – о жизни в Сургуте, семье и работе
Алёна Кожевова 27 сентября в 18:00
1394 0
​Власти Югры не собираются достраивать здание сургутского морга

​Власти Югры не собираются достраивать здание сургутского морга
Это экономически нецелесообразно
Анастасия Семихатских 27 сентября в 15:11
4589 4
На дачах Сургута уже третий год проблемы с электричеством. Никто не понимает почему

На дачах Сургута уже третий год проблемы с электричеством. Никто не понимает почему
Илья Низовских 27 сентября в 10:29
1082 0
Рад поздравить всех причастных с Днем работника дошкольного образования

Рад поздравить всех причастных с Днем работника дошкольного образования
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 27 сентября в 09:31
486 1
Отвечаем на пять вопросов о том, как и зачем митрополит Югры возглавил православную церковь во Вьетнаме и Филиппинах

Отвечаем на пять вопросов о том, как и зачем митрополит Югры возглавил православную церковь во Вьетнаме и Филиппинах
И почему это называют историческим событием
Дмитрий Щеглов 26 сентября в 16:05
931 6
​Федеральные политологи в очередной раз пророчат отставку Наталье Комаровой. Почему это происходит и стоит ли верить

​Федеральные политологи в очередной раз пророчат отставку Наталье Комаровой. Почему это происходит и стоит ли верить
Дмитрий Щеглов 26 сентября в 11:03
1070 3
​Мы исключаем саму возможность любой накрутки подписчиков и привлечения ботов к аккаунту губернатора

​Мы исключаем саму возможность любой накрутки подписчиков и привлечения ботов к аккаунту губернатора
Комментарий к новости о якобы большом количестве ботов в Instagram Натальи Комаровой
Департамент общественных связей Югры 25 сентября в 19:10
934 3
​«Сейчас уже даже наказывать некого»: По чьей вине в очередной раз откладывается строительство улицы Маяковского в Сургуте

​«Сейчас уже даже наказывать некого»: По чьей вине в очередной раз откладывается строительство улицы Маяковского в Сургуте
Интервью с директором МКУ «Управление капитального строительства» Владимиром Никитиным
Анастасия Семихатских 25 сентября в 11:25
4310 10
Дмитрий Щеглов

​Вопросы будущим концессионерам
Народ наблюдает за гигантским потоком кипятка, бьющим из-под земли и приводящим к отключению горячей воды и тепла даже в холодное время года, и дает комментарии в СМИ по типу: «Ну вот, каждый год одно и то же»
Дмитрий Щеглов 25 сентября в 09:33
787 2
Дмитрий Щеглов

Правильное харакири госаппарата
Сокращать нужно не чиновников. Сокращать нужно государственные амбиции и желание засунуть свой нос в каждую щель, стать затычкой в каждой бочке
Дмитрий Щеглов 24 сентября в 14:19
1101 3
Аргументов против введения эксперимента с самозанятыми пока больше, и спешить с его введением в Югре не стоило

Аргументов против введения эксперимента с самозанятыми пока больше, и спешить с его введением в Югре не стоило
Анна Чурманова, генеральный директор Сургутской торгово-промышленной палаты 24 сентября в 12:42
1218 3
​Югра включится в федеральный эксперимент по легализации самозанятых. Пять вопросов о том, как изменится жизнь югорчан

​Югра включится в федеральный эксперимент по легализации самозанятых. Пять вопросов о том, как изменится жизнь югорчан
Дмитрий Щеглов 24 сентября в 12:37
1031 3
«Я волком бы выгрыз...». Как в Сургуте четыре года не могут построить продолжение улицы Маяковского

«Я волком бы выгрыз...». Как в Сургуте четыре года не могут построить продолжение улицы Маяковского
Анастасия Семихатских 24 сентября в 10:28
1232 4
​Вы пенсионер и вам не полностью компенсировали проезд к месту отдыха?! Ошибка или умысел?

​Вы пенсионер и вам не полностью компенсировали проезд к месту отдыха?! Ошибка или умысел?
Женщина пояснила, что после подачи документов в Пенсионный Фонд РФ в Сургуте ей вернули стоимость билетов без учета различных сборов, а это, на минуточку, около 3000 рублей
Дмитрий Нечепуренко, депутат думы Сургута 23 сентября в 17:57
1561 13
Что делать, если детская площадка не освещена? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Что делать, если детская площадка не освещена? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Спойлер: дело придется брать в свои руки
Алёна Кожевова 23 сентября в 15:55
736 3
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика