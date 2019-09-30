​30 сентября сургутян зовут голосовать за благоустройство города. Очно и с паспортом

На протяжении трех недель жители Сургута выбирали парки и скверы для дальнейшего благоустройства, и этот процесс завершится завтра, 30 сентября. В этот день в Сургуте пройдет очное голосование. Оно определит, какие зеленые зоны будут облагорожены в следующем году в рамках федеральной программы по формированию комфортной среды.
Напоминаем, что до сегодняшнего дня включительно отбор проходит в режиме онлайн — на портале «Открытый регион – Югра».
«А 30 сентября, в день очного голосования, пункты по работе с населением будут работать с 9.00 до 20.00 без перерыва на обед. В пунктах можно ознакомиться с каждым проектом и проголосовать. При себе необходимо иметь паспорт. Призываю жителей не оставаться равнодушными и проявить активность, чтобы город получил финансирование на благоустройство общественных пространств и стал еще красивее и комфортнее», - поясняет директор МКУ «Наш город» Марина Родыгина.
- Пункт №6 — г. Сургут, п. Дорожный, 32
- Пункт №9 — г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14
- Пункт №11 — г. Сургут, ул. Маяковского, д.45/1
- Пункт №16 — г. Сургут, ул. Первопроходцев, д. 2
- Пункт №21 — г. Сургут, ул. Ленина, д.49
- Пункт №22 — г. Сургут, ул. Губкина, д. 17
- Пункт №31 — г. Сургут, ул. Грибоедова, д. 3
Текут в никуда не впадая.