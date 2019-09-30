В Москве прошел митинг в поддержку фигурантов «московского дела». И даже без задержаний

Накануне в Москве на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг «Отпускай» в поддержку политзаключенных. По данным «Белого счетчика» на него пришло около 25 тысяч человек. Московская полиция сообщает о 20 тысячах (столько и было заявлено организаторами изначально).

Ведущими мероприятия стали главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов и заместитель главного редактора «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр.

Как сообщают СМИ, на акции было замечено малое количество полицейских и росгвардейцев. Да и весь митинг прошел спокойно, без задержаний. Со сцены могли выступить все желающие. Выступающие говорили не только о фигурантах так называемого «московского дела», но и о деле «Нового величия», студенте МГУ Азате Мифтахове, обвиняемых по «ингушскому делу», возбужденному после протестов из-за передачи части земель Ингушетии Чечне.

На митинг пришли оппозиционный политик Алексей Навальный, экс-кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь, глава Красносельского района Москвы Илья Яшин, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, журналист Юрий Дудь, рэпер Face и многие другие, информирует Znak.com.

О масштабных митингах в других российских городах не сообщается. В Петербурге и Пскове прошли одиночные пикеты, пишет «Северо-Запад. МБХ Медиа». В Улан-Удэ прошел митинг с требованием прекратить преследование участников местных протестов, в нем, как сообщает «Сибирь.Реалии», приняли участие около 600 человек.

В пресс-служба сургутской полиции СИА-ПРЕСС рассказали, что в нашем городе никаких акций не проходило.