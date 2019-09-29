Директор департамента соцразвития Югры покидает свой пост

Директор департамента социального развития Светлана Давиденко покидает свой пост. Завтра у нее последний рабочий день. Как сообщает портал «URA.RU», отставку чиновницы приняла губернатор Югры Наталья Комарова во время заседания правительства.

Давиденко уволилась из-за переезда в другой регион. Она возглавляла департамент соцразвития с 2017 года.

1 октября стартует конкурс - общественный отбор кандидатов на освободившуюся должность. До момента назначения нового руководителя исполнять обязанности будет заместитель директора Тереза Пономарева.