В понедельник, 30 сентября, состоится прямой эфир по вопросам здравоохранения в Югре

Завтра, 30 сентября, в 14 часов начнется прямой эфир по вопросам здравоохранения.

Главные врачи, представители окружного департамента здравоохранения и медработники, эксперты ответят на вопросы жителей и губернатора Югры Натальи Комаровой — вакцинация, диагностика, обеспечение лекарствами, кадровые вопросы, комфортные роды, медпомощь новорожденным и другие темы.

Вопросы от югорчан уже принимаются в соцсети "Вконтакте" в комментариях под постом в группе "Югра". Задать свой вопрос можно до конца прямого эфира.