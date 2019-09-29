135 школьников из Югры начали обучение в "Яндекс.Лицее"

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135 школьников 8-9 классов из Югры стали учениками бесплатного образовательного проекта по обучению программированию «Яндекс.Лицей».

Проект запущен на пяти площадках: на базе Югорского НИИ информационных технологий (г. Ханты-Мансийск), Сургутского государственного университета, Нижневартовского лицея, школы № 2 в г. Лангепас и школы № 3 в г. Белоярский.

Дети на получение профессии будут тратить порядка десяти часов в неделю, параллельно с основным обучением. Программа делится на две части, каждая занимает один учебный год. По окончанию учебы дети смогут устроиться на работу младшим разработчиком или junior программистом.