Команда из Сургутского района победила в окружном чемпионате по футболу

Вчера, 28 сентября, в Ханты-Мансийске завершился Чемпионат округа по футболу среди мужчин. За первое место в финальном матче состязались команды Сургута и Сургутского района. В итоге победителем после серии пенальти (со счетом 5:4) стали спортсмены команды из Сургутского района.

На втором месте оказалась команда из Сургута, на третьем - из Ханты-Мансийска.

Всего в чемпионате приняли участие восемь команд из Сургута, Сургутского района, Урая, Ханты-Мансийска, Нягани, Покачей, Нефтеюганска и Нижневартовского района.