Родителям из Югры начали выдавать компьютерную программу, позволяющую контролировать детей в цифровом пространсте

Губернатор Югры Наталья Комарова вручила родителям школьников гимназии № 1 Ханты-Мансийска цифровые подарки: сертификаты на использование программного продукта Kaspersky Safe Kids и брошюра «Как выжить в цифровом мире». Таким образом наш регион стал первым в реализации инициативы.

Как сообщает пресс-служба региона, приложение позволит родителям время использования ребенком устройств, ограничивать время на игры и соцсети, получать отчеты о действиях ребенка в интернете, информацию о его местоположении, контролировать установку приложений и даже просматривать информацию о заряде батареи устройства.