​МЧС изменило свое мнение о запрете курения на балконе

Представители министерства по чрезвычайным ситуациям России опровергли собственное заявление о запрете курени на балконах. Новые требования пожарной безопасности не запрещают курение на балконах, а только предупреждают об ответственности, пишет «Meduza» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«МЧС формирует культуру потребления табака. Постановление не запрещает курение на балконах, если оно не создает угрозы пожарной безопасности», — заявили в ведомстве.

Напомним, ранее пресс-служба МЧС заявила, что курение на балконе подпадает под категорию «открытого горения» и с 1 октября оно будет запрещено.