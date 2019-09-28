​В России вырос средний срок ипотеки

На данный момент в среднем россияне берут ипотеку на 17 лет, такие данные приводит РИА «Новости», со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс». Соответствующий показатель вырос на 3 года по сравнению с началом 2018 года.

Эксперты рассказали изданию, что такая тенденция развивается из-за активности банков, которые совместно с застройщиками пытаются продать более дорогую недвижимость.

Соответственно выросла и средняя сумма выдаваемых кредитов на покупку недвижимости. По итогам августа она составила 2,5 миллиона рублей, что на 10 процентов выше, чем в прошлом году.