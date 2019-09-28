​В России создают единую базу данных плательщиков ЖКУ

Минстрой совместно с депутатами Госдумы прорабатывает вопрос создания в России единой электронной базы персональных данных плательщиков коммунальных услуг, сообщают «Известия» со ссылкой на первого зампреда комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Сергея Пахомова. По его словам, инициатива может быть реализована уже к апрелю 2020 года.

Работа над новой базой началась из-за нового закона, согласно которому с 1 октября 2019 года нельзя будет подавать иск в Арбитражный суд без указания так называемых идентификаторов ответчика (к ним относятся, в частности, СНИЛС, серия и номер паспорта, ИНН и другие персональные данные).

Однако для исков против неплательщиков коммунальных услуг будет действует отсрочка на шесть месяцев. За этот период предполагается ликвидировать пробел, связанный с отсутствием порядка получения персональных данных, рассказал изданию ответственный секретарь экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук.

По предварительным данным в базе будет собрана следующая информация: паспортные данные, ИНН или СНИЛС, выписки из ЕГРН.