​Идеальные грани бриллиантов «ЭПЛ. Якутские бриллианты» для неповторимого образа

Бриллианты, как никакой другой драгоценный камень, позволяет своим ослепительным блеском придать любому образу неповторимость и сделать его запоминающимся.

Бриллианты в огранке «Пылающий лёд» компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты», заслужили мировую славу став для ценителей ювелирного искусства, а также для всех клиентов компании эталоном качества.

Невероятная огранка, с идеальной симметрией каждой грани, добивается тщательным отбором алмазного сырья и работы профессионалов высочайшего уровня.

Получив множество наград в различных конкурсах, украшения с бриллиантом «Пылающий лёд» стали желанными у клиентов компании в самых разных странах Мира, в которых работают розничные сети компании — в США, Хорватии, Кипре, Казахстане, Литве, Монголии, Киргизии и многих других.

Оцените красоту бриллиантов «Пылающий лёд» посетив ювелирный салон компании в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38 и на официальном сайте компании: https://epldiamond.ru/

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