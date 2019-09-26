​С 1 октября россиянам запретят курить на балконах

Министерство по чрезвычайным ситуациям России официально подтвердило версию о том, что изменения в правилах противопожарного режима, введенные 25 сентября, запрещают курение на балконах.

Согласно новым изменениям, в правилах пожарной безопасности будет дополнен пункт 90 следующим содержанием: «Запрещается использование открытого горения на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и гостиниц».

«Курение на балконе подпадает под категорию „открытого горения“, соответственно, оно тоже будет запрещено», — цитирует «Интерфакс» пояснения пресс-службы ведомства.

Запрет начнет действовать с 1 октября.