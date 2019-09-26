Сургутянки, объявлявшие голодовку, проведут еще один митинг

Общественники из Сургута, объявлявшие в начале сентября голодовку в поддержку участников правительственной программы «Молодая семья», заявили о том, что планируют провести в октябре еще один митинг.

Как отмечает одна из активисток, целью голодовки было обратить внимание на их проблему, чтобы началась какая-то работа, способствовавшая ее решению.

«Сейчас у нас есть рабочие группы с омбудсменом, она нам предоставила варианты, по которым мы можем действовать», — подчеркнула она.

Активистка в разговоре с корреспондентом СИА-ПРЕСС рассказала, что между участниками есть разобщенность.

«Главной задачей митинга мы ставим объединение всех участников, чтобы мы могли собрать все наши проблемы в воедино, и были не против друг друга, а заодно», — рассказала организатор движения «Сургут для детей».

Сейчас активистки вместе с омбудсменом по правам человека Натальей Стребковой прорабатывают законодательную инициативу о выплатах пострадавшим, которую в последующем представят депутатам окружной думы.

Активистки ставят перед собой цель добиться, чтобы чиновники в ноябре, при распределении профицита бюджета, услышали их мнение.

Напомним, что 5 сентября, в Сургуте началась голодовка представительниц движения «Сургут для детей» в рамках поддержки участников правительственной программы «Молодая семья».