В Сургутском районе бродячих собак будут отлавливать, стерилизовать и выпускать на волю

Сегодня отловом бродячих животных в Сургутском районе занимается белоярский частный пункт передержки. Чаще всего им приходится выезжать в крупные дачные кооперативы – владельцы дач берут собак на лето, а к зиме оставляют их на территории участка.

Изменения в законе обязывают муниципалитеты обеспечить не только поимку животного, но и предоставить ветеринарную помощь.

«Администрация действует согласно государственным полномочиям, то есть обеспечивает отлов бродячих животных, содержание и ветеринарные мероприятия, такие как вакцинация, стерилизация. После этого животных отпускают в естественную среду обитания», – рассказала заместитель главы Сургутского района Дина Кузьмина.

Белоярский пункт передержки животных существует с 2015 года и работает на территории всего Сургутского района и города Сургута. На данный момент в нём содержится около 250 собак. Изменения в законе коснулись и питомников: как рассказал руководитель пункта Константин Давлетов, появились новые требования по содержанию животных – будки должны быть определенного размера, и температура внутри не ниже +7 градусов.

Затраты на содержание одной собаки оценили в 40 тыс. рублей – в эту сумму входит не только перевозка собаки до пункта передержки, но и помощь специалиста. Из бюджета района на такие нужды ежегодно выделяется около 6 миллионов, однако, по подсчетам, денег на следующий год потребуется гораздо больше, порядка 30 миллионов рублей. Как сообщила Дина Кузьмина, администрация района будет обращаться за финансовой помощью к окружным властям.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой призвал владельцев животных быть более ответственными по отношению к своему питомцу:

«Сейчас мы вынуждены тратить на собак 30-40 миллионов, а могли бы на эти деньги три хоккейных корта построить! Или детские площадки. Поэтому, уважаемые жители Сургутского района, обращаюсь к вам. Помните, если вы выбрасываете собаку на улицу, мы эту проблему решим, может, даже пристроим животное с помощью волонтёров, но нам придётся выбирать, что строить, а от чего отказываться. Лично я вас прошу об одном – о гуманном и ответственном отношении к своей собственной собаке».

Питомнику помогают волонтеры из движения «Дорога домой» и просто неравнодушные жители. По словам добровольца «Дороги домой» Янины Сёмочкиной, она вместе с другими участниками движения каждые выходные приезжает помогать питомнику – варят каши и организовывают выгул собак. «Дорога домой» способствует поиску хозяев – сама Янина пристроила около 10 брошенных животных.

Сегодня питомник расширяется. Скоро в нём появится помещение для ухода за животными после операции и изолятор для больных собак.