Акции «Сургутнефтегаза» снижаются после резкого взлета

Акции «Сургутнефтегаза» снижаются после резкого 30-ти процентного взлета в начале сентября. Это естественный процесс для рынка ценных бумаг и ничем страшным это не грозит, сообщил корреспонденту СИА-ПРЕСС директор филиала «БКС брокер» в Сургуте Азамат Юсупов.

Акции нефтяной компании резко выросли на фоне ажиотажа вокруг новости об открытии дочерней организации «Сургутнефтегаза», которая, возможно, будет заниматься управлением активов компании. Инвесторы предполагали, что открытие такого предприятия может означать, что нефтяники собираются распечатать «кубышку», иными словами: пустить в дело три триллиона рублей, которые «СНГ» никогда прежде не тратили.

На такие огромные деньги нефтяники могли купить сеть заправок или открыть новый завод переработки – все что угодно. В теории это бы увеличило как ценность, так и стоимость компании, из-за чего акции еще бы выросли.

Однако «Сургутнефтегаз» хранит молчание о своих планах. Генеральный директор компании Владимир Богданов прокомментировал рост акций тем, что это работа спекулянтов.

Инвесторы не могут предугадать, что будет дальше, поэтому их уверенность снижается. Сейчас они могут продать купленные ранее акции, чтобы зафиксировать полученную выгоду.

«Происходит нормальная ситуация. После бурного ажиотажа, вызванного ожиданиями и теориями, происходит успокоение. Рынок отрезвляется и думает: а что может происходить дальше?», — добавил Азамат Юсупов.

Напомним, 3 сентября обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» резко подорожали на 21 процент.