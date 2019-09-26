В Белом Яру после обращения жителей к главе Сургутского района установили дополнительное освещение

В Белом Яру компания МУП «СРЭС» установила новую систему освещения по улице Фадеева. Это стало результатом обращения жителей городского поселения к главе Сургутского района Андрею Трубецкому.

«Нами были установлены 4 опоры ЛЭП, а также смонтированы восемь дорожных светильников. Все работы были выполнены за счет средств компании. Общая сумма затрат составила около 200 тысяч рублей», — рассказал заместитель директора МУП «СРЭС» Марат Яруллин.

В начале сентября в ходе встречи жителей поселения и главы Сургутского района белоярцы сообщили об отсутствии освещения дороги при въезде в жилую часть поселка.

Отметим, что с момента озвучивания проблемы до ее решения прошло около трех недель. 21 сентября было подано напряжение на новые электроопоры. К слову, на них частично установлены светодиодные лампы, а работу всей системы будет контролировать автоматика.

В этом году по обращениям местных жителей к администрации Сургутского района было проведено дополнительное освещение в деревнях Русскинская и Лямина, а также в сельском поселении Сытомино.

Как отметил замдиректора МУП «СРЭС», система освещения должна прослужить как минимум 25 лет.