Райффайзенбанк: 20% скидка на GROHE

Получите скидку на весь ассортимент интернет-магазина GROHE при оплате картами Райффайзенбанка.

Как воспользоваться скидкой:

- примените промокод RAIFF2019 к своей корзине с выбранными товарами;

- произведите оплату банковской картой Райффайзенбанка.

Промокод отменяет иные, действующие на витрине акции. Действует на весь ассортимент товаров, за исключением товаров по спецценам и подарочным сертификатам.

Официальный интернет-магазин GROHE создан и поддерживается в партнерстве с компанией ООО «Аристос Ритейл», официальным логистическим партнёром компании GROHE.

Все заказы, оформленные через интерфейс интернет-магазина или по телефону, выполняются компанией ООО «Аристос Ритейл». Приобретая товары в интернет-магазине, вы заключаете договор купли-продажи с компанией ООО «Аристос Ритейл».