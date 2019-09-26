​В Югре на учредителя управляющей компании завели уголовное дело за дачу крупной взятки

Прокуратура г. Пыть-Яха возбудила уголовное дело против учредителя ООО Специализированное предприятие «Лифттехсервис», а также его работника за дачу взятки сотруднику управления городского хозяйства.

Как выяснило следствие, в период с ноября 2015 года по апрель 2016 года единственный учредитель ООО Специализированное предприятие «Лифттехсервис» через работника общества передал должностному лицу МУП «Управление городского хозяйства» денежные средства в общем размере 460 тыс. рублей за невыставление счетов за предоставленные услуги по водоснабжению, водоотведению и тепловой энергии на общую сумму более 4,8 млн. рублей.

«Прокурор города возбудил дело об административном правонарушении в отношении ООО Специализированное предприятие «Лифттехсервис», за незаконное вознаграждение от имени юридического лица», — заявили в прокуратуре по Югре

Судом было назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей, а также полный арест имущества организации.

Отметим, что должностное лицо МУП «Управление городского хозяйства» осужден по факту получения взятки.