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​25 лет ювелирной компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты»

Ровно четверть века назад, была основана ювелирная компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты», которая прошла огромный путь от небольшой экспериментально-производственной лаборатории по огранке бриллиантов, до ювелирной компании с розничными сетями во многих странах Мира — России, США, Хорватии, Кипре, Литве, Монголии, Киргизии, Казахстане и многих других, с более чем 120 ювелирными салонами.

Суровые условия Якутии и сложное экономическое положение 90-х, стали для команды ЭПЛ горнилом, пройдя сквозь которые они смогли добиться успехов, сравнимые с результатами ювелирных дома с многовековой историей.

Особой гордостью ювелиров и огранщиков компании является доверие клиентов к неизменному качеству, уникальному дизайну, нерушимым гарантиям компании и той атмосфере счастья, которая сопровождает их на всех этапах выбора, покупки и послепродажного обслуживания.

Именно это и позволило украшениям «ЭПЛ. Якутские бриллианты» завоевать сердца людей в разных странах Мира, и постоянно развиваться, делая творения ювелирного искусства ЭПЛ и приносимое ими счастье доступными, как можно большему количеству людей на Земле.

Присоединяйтесь к бренду «ЭПЛ. Якутские бриллианты» и станьте его важной часть, посетив салоны компании в г. Санкт-Петербург. Адреса вы можете посмотреть здесь

Ждем Вас на официальном сайте: https://epldiamond.ru/

Присоединяйтесь к большой и счастливой семье клиентов «ЭПЛ. Якутские бриллианты» в инстаграм: https://www.instagram.com/epl_diamond/


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Сегодня в 17:27, просмотров: 104, комментариев: 0


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