16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  64,1873   EUR  70,5868  

​ВТБ запускает мобильного оператора ВТБ Мобайл

25 сентября начинает работу виртуальный мобильный оператор банка ВТБ – ВТБ Мобайл. Он запущен на базе сети радиодоступа и инфраструктуры Tele2. Протестировать сервис сможет любой желающий независимо от того, является ли он клиентом банка. На начальном этапе SIM-карту нового оператора можно получить в пяти офисах ВТБ в Москве. Стартовый пакет услуг предоставляется бесплатно до конца месяца подключения.

Одним из главных преимуществ нового продукта является бесплатная мобильная связь на тарифе «Базовый», который ежемесячно включает 3 ГБ интернет-трафика, 150 минут звонков по России, 50 SMS для клиентов ВТБ (владельцев «Мультикарты», которые совершают покупки по карте на сумму более 5 тысяч рублей в месяц).

Для активных клиентов ВТБ предоставляется скидка и на другие тарифные планы:

150 минут 500 минут 1000 минут
3 ГБ Бесплатно

(тариф «Базовый»)

 100 ₽ 200 ₽
10 ГБ 100 ₽ 200 ₽ 300 ₽
20 ГБ 300 ₽ 400 ₽ 500 ₽

В зависимости от объема звонков или интернет-трафика пользователи могут самостоятельно выбрать тариф и безлимитно общаться внутри сети. Выезжающим за границу предоставляется международный роуминг со специальными опциями для экономии на звонках и интернете. Также абоненты смогут оплачивать дополнительные услуги бонусами программы лояльности «Мультибонус» ВТБ. При подключении возможен переход с сохранением своего номера телефона.

Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ, отметил: «В соответствии с нашей стратегией мы развиваем единую цифровую экосистему банка. Собственный мобильный оператор является одним из первых ее проектов. Наши клиенты получат простой, удобный и безопасный сервис под единым брендом ВТБ. На данный момент мы запустили его в Москве, но уже скоро сим-карты станут доступны в Санкт-Петербурге, а в следующем году – в других городах России».

Максим Шарков, генеральный директор ВТБ Мобайл, подчеркнул: «Создавая мобильного оператора, мы стремились сделать сервис выгодным, безопасным и простым для клиентов. Это понятная линейка тарифов, включающая бесплатную связь, удобное мобильное приложение, отсутствие лишних услуг и подписок, меры защиты от подмены SIM-карты».

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2, уточнил: «Развитие MVNO-проектов является для Tele2 одним из ключевых направлений развития. Мы как оператор мобильной связи готовы предоставить нашим партнерам качественную сотовую сеть и высокий уровень поддержки, реализовать проекты федерального масштаба. Запуск оператора ВТБ Мобайл на сети Tele2 позволит банку предоставить своим клиентам интересные и комплексные услуги: возможность объединить финансовые и телеком-сервисы, делать кросс-предложения и связывать их с программами лояльности банка. В свою очередь мы продолжаем активно инвестировать в инфраструктуру, поэтому партнеры могут быть уверенны в высоком качестве услуг мобильной связи».

Изменение тарифного плана и настройка услуг доступны абонентам в мобильном приложении ВТБ Мобайл. По услугам связи и классическим банковским продуктам пользователи могут обратиться в чат, контакт-центр или отделение банка ВТБ.

Подробная информация о ВТБ Мобайл доступна на vtbmobile.ru.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 16:26, просмотров: 159, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии закрыты.

Мнения

​«Сейчас уже даже наказывать некого»: По чьей вине в очередной раз откладывается строительство улицы Маяковского в Сургуте

​«Сейчас уже даже наказывать некого»: По чьей вине в очередной раз откладывается строительство улицы Маяковского в Сургуте
Интервью с директором МКУ «Управление капитального строительства» Владимиром Никитиным
Анастасия Семихатских Сегодня в 11:25
913 9
Дмитрий Щеглов

Правильное харакири госаппарата
Сокращать нужно не чиновников. Сокращать нужно государственные амбиции и желание засунуть свой нос в каждую щель, стать затычкой в каждой бочке
Дмитрий Щеглов 24 сентября в 14:19
853 2
Аргументов против введения эксперимента с самозанятыми пока больше, и спешить с его введением в Югре не стоило

Аргументов против введения эксперимента с самозанятыми пока больше, и спешить с его введением в Югре не стоило
Анна Чурманова, генеральный директор Сургутской торгово-промышленной палаты 24 сентября в 12:42
858 1
​Югра включится в федеральный эксперимент по легализации самозанятых. Пять вопросов о том, как изменится жизнь югорчан

​Югра включится в федеральный эксперимент по легализации самозанятых. Пять вопросов о том, как изменится жизнь югорчан
Дмитрий Щеглов 24 сентября в 12:37
818 3
«Я волком бы выгрыз...». Как в Сургуте четыре года не могут построить продолжение улицы Маяковского

«Я волком бы выгрыз...». Как в Сургуте четыре года не могут построить продолжение улицы Маяковского
Анастасия Семихатских 24 сентября в 10:28
964 4
​Вы пенсионер и вам не полностью компенсировали проезд к месту отдыха?! Ошибка или умысел?

​Вы пенсионер и вам не полностью компенсировали проезд к месту отдыха?! Ошибка или умысел?
Женщина пояснила, что после подачи документов в Пенсионный Фонд РФ в Сургуте ей вернули стоимость билетов без учета различных сборов, а это, на минуточку, около 3000 рублей
Дмитрий Нечепуренко, депутат думы Сургута 23 сентября в 17:57
1128 13
Что делать, если детская площадка не освещена? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Что делать, если детская площадка не освещена? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Спойлер: дело придется брать в свои руки
Алёна Кожевова 23 сентября в 15:55
571 3
​По городу можно только плавать

​По городу можно только плавать
На перекрестке Мелик-Карамова – Югорской есть ливневая канализация, но она посреди перекрестка и выше уровня той воды, которая должна в нее стекать! Это как?! Чьи руки это делали?!
Альберт Леонов, сургутянин 23 сентября в 11:51
627 6
Каждый за себя, да еще и против всех. Зато против каждого противостоит цельный государственный аппарат

Каждый за себя, да еще и против всех. Зато против каждого противостоит цельный государственный аппарат
Сергей Бражников, читатель siapress.ru 23 сентября в 09:15
664 13
​Мэтт Томпсон: «Сургут — это как маленький Нью-Йорк, потому что везде высотные дома»

​Мэтт Томпсон: «Сургут — это как маленький Нью-Йорк, потому что везде высотные дома»
Консул США по вопросам культуры, образования и СМИ — о музыкантах, разнице между Россией и Америкой и журналистике
Анастасия Якупова 21 сентября в 18:18
1184 1
Еще несколько вопросов о возможной концессии теплосетей

Еще несколько вопросов о возможной концессии теплосетей
Получается, нужно вложить больше 12 млрд.руб. Однако потенциальный концессионер предлагает вложить только 5,6 млрд.руб. Так этим концессионным соглашением мы позволяем городу развиваться или быстро ставим точку?
Артем Кириленко, зампредседателя думы Сургута 20 сентября в 17:25
1757 4
Юрий Нуреев

Полнейший непрофессионализм! Только вот чей — строителей? проектировщиков? администрации?
Кусок дороги в 500 метров (!!!) в нефтяной столице региона (если не страны) построить не могут в течение четырех лет даже при достаточном финансировании
Юрий Нуреев 20 сентября в 12:04
1806 7
​Жители частных домов в Сургуте жалуются на завышенную цену за вывоз мусора

​Жители частных домов в Сургуте жалуются на завышенную цену за вывоз мусора
На решение этой проблемы понадобится минимум год
Анастасия Якупова 20 сентября в 08:27
691 0
​Приговор

​Приговор
А с этими-то что делать? С лжесвидетелями-полицейскими, которые «своими глазами видели, как Павел скандировал неприличные лозунги, кем-то руководил и вообще ожесточенно сопротивлялся»? С их командирами? С судьей?
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 19 сентября в 09:25
786 3
​Правосудие – основа государства

​Правосудие – основа государства
Защите Устинова не дали возможности представить всю доказательную базу! Это действительно несправедливо
Ринат Айсин, депутат думы Югры 18 сентября в 21:13
1721 37
Жителей ветхих домов в центре Сургута расселяют в поселок на краю города

Жителей ветхих домов в центре Сургута расселяют в поселок на краю города
Некоторые потенциальные новоселы такому решению чиновников не рады
Полина Амирова 18 сентября в 09:23
8285 9
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика