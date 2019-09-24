​Россияне массово жалуются на переплату за вывоз ТКО

Около 1,6 млн человек в России обратились с требованием пересчитать сумму оплату за вывоз мусора, которую они ежемесячно видят в расчетках. После этих обращений россиянам суммарно вернули около 700 миллионов рублей. Такие данные показал мониторинг комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы.

«85 процентов жалоб связаны с неправильными данными количества проживающих в квартире или частном доме. Возможно ошибочную информацию предоставляли местные власти, либо мусорные операторы «обращаются с людьми вольно», — заявил глава думского комитета Владимир Бурматов.

Также около 200 тысяч человек утверждают, что с них собирали плату за вывоз мусора в то время, когда они не жили дома и услугой не пользовались. Еще порядка 30 тысяч человек пожаловались на некачественные услуги.

Напомним, что в Сургуте жители частных домов жалуются на завышенные цены на вывоз мусора. К тому же, сургутяне недовольны и качеством вывоза ТКО.