​Тюменская область намерена увеличить объем экспорта продукции агропромышленного комплекса

Глава Тюменской области Александр Моор, выступая с докладом на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в Уральском федеральном округе, заявил, что увеличение объемов экспорта продукции тюменского агропромышленного комплекса и пищевой промышленности – одно из приоритетных направлений работы регионального правительства.

«Основная цель регионального проекта «Экспорт продукции АПК Тюменской области», который реализуется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», – достичь к концу 2024 года объема экспорта продукции регионального АПК в размере 28,4 миллиона долларов США», – отметил губернатор.

По итогам первого полугодия 2019 года объем экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из Тюменской области составил более 13 млн долларов. Соответствующий показатель более чем на 34 процента выше, чем показатель за аналогичный период в 2018 году.

Отметим, что в области уже действуют льготы на кредитование предприятий-экспортеров. В 2019 году для них будут выделены кредитные средства объемом более 150 млн рублей.