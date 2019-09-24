​61 семья из Тюменской области получила сертификат на финансовую поддержку при рождении детей

В Тюменской области в рамках национального проекта «Демография» реализуется программа «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Сертификаты уже получила 61 семья.

Так, например, семье Соболевых из поселка Бобровский при помощи программы удалось приобрести трехкомнатную квартиру. «Субсидия и материнский капитал закрыли половину стоимости трехкомнатной квартиры площадью 86,6 квадратных метров», – рассказала Ольга Соболева. На вторую половину общей стоимости семья оформила ипотеку.

Перед новосельем в семье появится еще один ребенок. По словам представителя комплексного центра соцобслуживания населения Тюменского района, у Соболевых появится возможность получить дополнительный региональный материнский (семейный) капитал в размере 40 тысяч рублей.