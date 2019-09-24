​Райффайзенбанк: специальное предложение от Л’Окситан

Специальное предложение действует в зависимости от категории карты:

Для карт категории Standart: две миниатюры бестселлеров в подарок при покупке от 1500 рублей.

* Предложение действительно при совершении единовременной покупки от 1500 руб. после применения всех скидок в фирменных салонах и интернет-магазине.

Для карт категории Gold: скидка 1000 рублей при покупке от 3000 рублей

* В одном чеке допускается использование не более одного промокода по данной акции.

Для карт категории Premium и Private: Скидка 1500 рублей при покупке от 5000 рублей

* В одном чеке допускается использование не более 5 промокодов по данной акции.

Как получить скидку или подарок:

Подарок или скидка действуют по промокоду: первые 6 цифр вашей карты Райффайзенбанка (например, 000000)

Для получения скидки в салоне Л’Окситан необходимо сообщить промокод кассиру при совершении покупки.

В интернет-магазине www.loccitane.ru при оформлении заказа необходимо ввести код в поле «Промокод» и нажать кнопку «Воспользоваться».

Срок проведения: 1.08.2019 — 30.09.2019

L’OCCITANE (Л’ОКСИТАН)– это мир восхитительных текстур и волнующих ароматов в средствах для лица, тела, волос, парфюмерии и ароматах для дома. Щедрые дары природы и новейшие научные разработки обеспечивают высокую эффективность косметики.

*Предложение или скидка не действует при покупке подарочных и СПА-сертификатов и отменяет другие специальные акции, действующие в данный период, не суммируется со скидкой по карте Клуба Красоты Л’Окситан, бонусным и партнерским картам. Компания оставляет за собой право на замену подарка по предложению по карте Standart. Количество ограничено. Не допускается возврат или обмен на соответствующий денежный эквивалент. Скидка 1000р. и 1500р. отменяет другие специальные акции, действующие в данный период. Рредложение действует в розничных магазинах в городах Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань. Не является офертой.