​В Тюменской области стартовал новый этап стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов»

В Тюменской области на базе областного центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» стартовало торжественное открытие нового этапа стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов». В нем примут участие 140 детей.
Образовательная программа Губернаторской школы включает в себя:
- очное знакомство участников инициативы;
- объяснение перспектив и возможностей участия в инициативе «Кадры будущего для регионов»;
- формирование проектных команд в соответствии с тематикой проекта, а также образовательные интенсивы по проектной деятельности для всех участников инициативы.
«По итогам Губернаторской школы участники получат первичные навыки ведения проектной деятельности, появятся проектные команды, каждая из которых сформирует идею проекта с краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными перспективами развития», – отмечают представители департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.
История Сургутского района в картинах. Куратор проекта «Музей под открытым небом» Ольга Сидорова и специалист администрации Дмитрий Печенкин // ONLINE 24 сентября в 17.00