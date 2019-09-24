​Мир ювелирного искусства от «ЭПЛ. Якутские бриллианты»

Мир ювелирного искусства наполняет нашу жизнь магией и совершенством форм, а также светом смыслов, заложенных в творениях ювелиров и огранщиков

За четверть века ювелирная компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» стала для своих клиентов намного большим, чем просто производителем ювелирных украшений, ведь каждое изделие создано быть символом их самых светлых чувств.

Специалисты компании задались целью сделать шедевры ювелирного искусства доступными каждому, для этого была создана уникальная коллекция «Must Have» с ценой за украшение от 2 190 рублей.

Украшения из этой коллекции мгновенно завоевали популярность у огромного количества клиентов, в самых разных странах Мира, в которых работают ювелирные салоны компании — России, США, Кипре, Хорватии, Казахстане, Литве, Монголии, Киргизии, что говорит о том, что всем людям на Земле нужны символы счастья.

Наполните свою жизнь творениями мастеров ювелирного искусства от ЭПЛ и зарядитесь их невероятной энергетикой, посетив посетив ювелирный салон «ЭПЛ. Якутские бриллианты» в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38 или на официальном сайте: https://epldiamond.ru