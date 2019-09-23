​В Югре под стражей оказались лжеэлектрики, обманывавшие пенсионеров

В Югре под стражу заключили двух жителей Екатеринбурга, которые обвиняются в мошеннических действиях.

Двое мужчин, представляясь электриками, вводили пенсионеров в заблуждение, проводя замеры напряжения электроэнергии в сети квартир. Они заявляли, что напряжение сети превышают норму, что в свою очередь может привести к отключению электроэнергии или пожару. Испугавшись таких последствий, пенсионеры приобретали у мошенников электроприборы по завышенной цене. В общей сложности обвиняемые получили около 48 тысяч рублей.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были установлены двое ранее судимых мужчин 1986 и 1977 годов рождения, жители г. Екатеринбург», — рассказали в ОМВД России по г. Ураю.

Против обвиняемых возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.