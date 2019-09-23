​Сбербанк в Югре запускает новые точки по выдаче наличных через кассы магазинов

Новые партнеры Сбербанка по проекту «Агентская сеть» появляются в сельской местности в Югре. Услуга снятия наличных в кассах магазинов (cash-out) уже реализована в поселках Ваховск, Батово, Сентябрьский, Шапша, Селиярово, Сибирский, а также в комплексе «Столовая-супермаркет», который расположен на 101 км автодороги Сургут-Нижневартовск. Получить деньги могут держатели карт Visa и MasterCard. Максимальная сумма, которую можно снять через кассу магазина, - 5000 рублей в сутки.

"Процесс выглядит так: в магазине вы делаете покупку на 1000 рублей и просите, чтобы еще 2000 рублей вам выдали наличными. В итоге с карты списывают 3000 рублей, а вы получаете запрошенную сумму", - пояснил начальник управления торгового эквайринга Сургутского отделения Сбербанка Максим Синицин.

Услуга cash-out удобна как для клиентов – им больше не нужно тратить свое время на поиски банкомата, так и для предпринимателей - благодаря новому сервису от Сбербанка они увеличивают клиентопоток и, как следствие, прибыль. Кроме того, магазин сможет избавиться от избытков наличности, лишних расходов на ее транспортировку и страховку. Для участия в проекте торговой точке необходимо иметь терминал банка и онлайн-кассу «Эвотор». Банк сам проведет обучение персонала и организует необходимую техническую поддержку.

До конца 2019 года по всей стране Сбербанк увеличит число точек обслуживания клиентов в небольших населенных пунктах до 11 тысяч. Кроме снятия наличных на кассах магазинов планируется принимать платежи и осуществлять переводы.