​Как купить квартиру с выгодой до 120 000 рублей

Если у вас есть дети, вы учитель, врач или пенсионер — это предложение для вас. До 30 сентября действует программа лояльности для покупателей квартир в доме «Азбука».
— «Азбука» — это новый дом, расположенный в 30 микрорайоне.
— Дом находится внутри района в тихой и спокойной среде, вдали от дороги
— Территория двора огорожена высоким забором
— Предусмотрена система видеонаблюдения
— Детские и игровые площадки оборудованы резиновым покрытием
— Межквартирные стены имеют дополнительную шумоизоляцию
— Срок сдачи дома – III квартал 2019 года. Высокая готовность!
Условия программы:
- для семей с детьми: за одного ребёнка — 1 000 руб. с м², за двоих детей — 1 500 руб. с м², за троих детей — 2 000 руб. с м²
- для учителей — 100 руб. с м² за каждый год педагогического стажа
- для врачей — 100 руб. с м² за каждый год врачебной практики
- для пенсионеров — 2000 руб. с м²
Выбирайте квартиру мечты и автоматически становитесь участником программы лояльности. Размер вашей скидки рассчитает менеджер отдела продаж на индивидуальной консультации и экскурсии по объекту. Записывайтесь на встречу со специалистом по телефону +7 (3462) 55-03-15 или на сайте azbuka-surgut.ru
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