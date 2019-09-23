​Как купить квартиру с выгодой до 120 000 рублей

Если у вас есть дети, вы учитель, врач или пенсионер — это предложение для вас. До 30 сентября действует программа лояльности для покупателей квартир в доме «Азбука».

— «Азбука» — это новый дом, расположенный в 30 микрорайоне.



— Дом находится внутри района в тихой и спокойной среде, вдали от дороги

— Территория двора огорожена высоким забором

— Предусмотрена система видеонаблюдения

— Детские и игровые площадки оборудованы резиновым покрытием

— Межквартирные стены имеют дополнительную шумоизоляцию

— Срок сдачи дома – III квартал 2019 года. Высокая готовность!

Условия программы:

для семей с детьми: за одного ребёнка — 1 000 руб. с м², за двоих детей — 1 500 руб. с м², за троих детей — 2 000 руб. с м²

для учителей — 100 руб. с м² за каждый год педагогического стажа

для врачей — 100 руб. с м² за каждый год врачебной практики

для пенсионеров — 2000 руб. с м²

Выбирайте квартиру мечты и автоматически становитесь участником программы лояльности. Размер вашей скидки рассчитает менеджер отдела продаж на индивидуальной консультации и экскурсии по объекту. Записывайтесь на встречу со специалистом по телефону +7 (3462) 55-03-15 или на сайте azbuka-surgut.ru