​Деньги за выход: кэшбэк от Райффайзенбанка и «Яндекс.Афиши»

Клиенты Райффайзенбанка получат кэшбэк при покупках на «Яндекс.Афише». Теперь можно вернуть 4% стоимости билетов на концерты, лекции, спектакли и выставки. Исключение составят только билеты на кинопоказы и кинофестивали.

«Электронные билеты становятся все более популярными в России. В прошлом году более половины продаж билетов на выставки, фестивали, концерты и в театры пришлось именно на онлайн-каналы[i]. Поэтому предложение будет актуальным для наших клиентов», — отметила руководитель управления развития розничных цифровых платформ Райффайзенбанка Анна Вигер.

Как получить кэшбэк?

Выберите мероприятие на сайте «Яндекс.Афиши» и оплатите электронные билеты картой Райффайзенбанка. Акция продлится с 15 сентября по 15 декабря 2019 года. Кэшбэк будет выплачен в течение 60 дней с даты покупки.