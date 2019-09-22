Тюменская область успешно переходит к новой системе обращения с мусором

Тюменская область попала в список одних из лучших регионов страны, перешедших на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин после рабочего визита в область.

Министр отметил, что команда губернатора Тюменской области Александра Моора успешно решила проблему с завышенными тарифами: «Как только реальный тариф с инвестиционной составляющей оказался немного завышенным, он был отрегулирован в пользу людей. Сразу видно, когда человек вовлечен и до конца понимает проблематику».

Благодаря инициативности граждан области и их ответственному подходу в вопросе платежей, инфраструктура вывоза и утилизации отходов продолжит развитие, считает Дмитрий Кобылкин.

Также глава Минприроды позитивно оценил решение Александра Моора по реализации дополнительных контейнерных площадок, так как они – первое, с чего начинается вся система по сбору мусора. Бюджетные средства направятся на создание более трех с половиной тысяч контейнерных площадок во всех муниципалитетах области. «Важно, что областные и муниципальные власти, региональный оператор нашли вариант совместного решения этого вопроса, разделив ответственность», – отметил министр.