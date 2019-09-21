За недостоверные сведения о доходах депутаты терепь могут не складывать свои полномочия

Депутатам, предоставившим недостоверные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, теперь могут назначить несколько видов наказаний.

"Ранее в отношении депутатов единственной мерой ответственности за предоставление недостоверных сведений являлось сложение депутатских полномочий. В июле этого года федеральное законодательство изменено. Теперь позволяется в случае несущественного искажения сведений применить такие меры ответственности, как предупреждение, запрет исполнять полномочия на постоянной основе", - сообщила губернатор Югры Наталья Комарова на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции.

Глава региона также отметила, что в 2018 году, после проверки предоставленных сведений, досрочно были прекращены полномочия восьми депутатов органов местного самоуправления. В настоящий момент проводятся соответствующие проверки в отношении еще десяти депутатов из Югры.