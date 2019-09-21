В Белом Яру размыло мост через ручей Перевесный

В Белом Яру Сургутского района перекрыто движение (автомобильное и пешеходное) по мосту через ручей Перевесный - конструкцию размыло.

"Так как данная ситуация может привести к гибели людей, на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям 20 сентября 2019 года было принято решение о полном перекрытии движения по мосту через ручей Перевесный, - сообщила в соцсетях глава поселка Елена Никифорова. - Администрация городского поселения Белый Яр приносит свои извинения за неудобства, возникшие у белоярцев в связи с закрытием моста, и приложит максимум усилий для переноса срока его реконструкции на максимально близкое время, а также рассмотрит все возможные варианты как для организации перевозки жителей, так и для организации движения по альтернативному пути".

Ожидается, что реконструкцию моста профинансирует округ.

Фото: А. Санталов