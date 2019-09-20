​В Тюменской области по программе «Сотрудничество» покупка жилья станет доступнее

Благодаря совместной работе национального проекта «Жилье и городская среда» и главного управления строительства Тюменской области, участие в программе переселения из районов Крайнего Севера на юг Тюменской области по программе «Сотрудничество» станет удобнее.

Если раньше, люди могли приобретать только готовое жилье на рынке недвижимости, то сейчас они могут выбрать квартиру в тот момент, когда дом находится только в стадии строительства.

Подчеркнем, что с 1 июля 2019 года все застройщики заключают договоры долевого участия только с использованием эскроу-счетов. Это означает, что долевое строительство теперь законодательно защищено, что в свою очередь позволяет «долевке» участвовать в реализации программы «Сотрудничество».

Губернатор Тюменской области Александр Моор 16 сентября подписал постановление о внесении изменений в нормативный акт, регулирующий предоставление социальных выплат жителям ХМАО-Югры и ЯНАО.

Осенью, дума региона обсудит два проекта, в рамках которых будет рассмотрен вариант покупки жилья на стадии строительства домов с применением эскроу-счетов для бюджетников, а также для молодых семей.

Отметим, что мероприятия программы «Сотрудничество» осуществляются уже 14 лет. За этот период, объем финансирования составил 4,7 млрд рублей, а социальные выплаты получили 2 427 семей.