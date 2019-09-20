​Самолет Utair вернулся в аэропорт Уфы из-за технических неполадок

Самолет авиакомпании «Utair», совершавший рейс «Уфа — Бованенково» вернулся в аэропорт из-за технических неполадок в кабине пилотов.

«Сегодня, в 08:46 по местному времени от экипажа воздушного судна Boeing 737-500 авиакомпании ЮТэйр, выполняющего рейс UT982 Уфа – Бованенково, поступило сообщение о возврате в аэропорт вылета. Причиной принятого решения послужило показание приборов об отсутствии роста давления в кабине», — заявили в приволжской транспортной прокуратуре.

Как отмечается, в 10:27 самолет произвел штатную посадку в аэропорту города Уфы, а на борту лайнера находилось 109 человек.

По факту происшествия начата проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.