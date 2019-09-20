​В Тюменской области пройдут массовые мероприятия для пенсионеров

С 15 сентября по 15 октября в Тюмени и на юге Тюменской области при поддержке правительства пройдет акция «Пусть осень жизни будет золотой», направленная на поддержку людей старше 55 лет. Акция проходит в рамках национального проекта "Демография". Пенсионеры смогут принять участие в спортивных и творческих мероприятиях, праздниках, а также получить помощь и подарки от волонтеров и школьников. Стать участником может любой желающий.

В рамках акции пройдут следующие мероприятия:

1. «Бабушкин Workout». Команда спортсменов и физкультурников проведут во дворах, скверах и парках уроки здорового образа жизни и покажут пожилым людям, как им поддержать тело в форме.

2. «Измени один день!». Волонтеры помогут одиноким старикам с делами, которые они не могут решить самостоятельно, а также исполнить одно их желание.

3. «Бабушки особого назначения». Пенсионеров научат быстро выходить из экстренных ситуаций, в которых проверят их стойкость, выносливость и реакцию. Полученные навыки в дальнейшем пожилые люди смогут в экстремальном туре «Стальной характер. Версия 55+», где им придется преодолеть полосу препятствий в тайге.

4. «Бабушка меняет профессию». Это традиционный проект муниципалитетов Тюменской области. Его смысл – обучение стариков современным профессиям.

5. «Азбука добра». Волонтеры безвозмездно купят старшему поколению сувениры, продукты, бытовую технику и кухонный инвентарь, а также лекарства и средства реабилитации.

6. «Мы Вас любим!». Школьники подарят старикам самодельные футляры для очков и смартфонов.

И многое другое: спектакли, концерты, праздничные форумы и творческие встречи – все для людей старшего возраста.

Дополнительная информация: 8 (3452) 51 77 05 и www.togc.ru