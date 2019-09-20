Вартовчанин рискует сесть в тюрьму за распространение порно с бывшей подругой

Житель Нижневартовска распространял интимные фотографии своей бывшей подруги, с которой они жили вдвоем. Так мужчина пытался отомстить ей после расставания. Фотографии быстро разошлись по их общим друзьям и знакомым, которые сообщили об этом в полицию, сообщила пресс-служба следственного комитета Югры.

Вскоре 38-летний вартовчанин стал фигурантом уголовного дела – своим поступком он нарушил уголовный кодекс, попав под статью о нарушении неприкосновенности частной жизни. Максимальная санкция этой статьи: лишение свободы сроком до двух лет.