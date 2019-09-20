​В Сургутском районе продолжаются работы по рекультивации 20-летней свалки

В поселке Федоровский Сургутского района продолжаются работы по рекультивации незаконного полигона ТКО, на территории которого за последние 20 лет накопилось более 100 тысяч кубов мусора. За работу весной 2019 года в рамках национального проекта «Чистая страна» взялась компания ООО «Эконадзор».

«Нами был заключен контракт с муниципальным заказчиком МУП «Сургутрайторф». К работе мы приступили в конце мая. В настоящее время на полигоне проводится технический этап рекультивации. Укладывается гидролизированное покрытие, благодаря которому в подземные грунтовые воды не будет проникать фильтрат, а значит и не будет угрозы загрязнения окружающей среды», — отметил директор ООО «Эконадзор» Евгений Слюсарь.

Также глава организации отметил, что после технического этапа, который планируется завершить до конца 2019 года, начнется биологический этап, во время которого будет произведен завоз плодородного покрытия и последующий его посев. Окончание работ запланировано на август 2020 года.

«Федоровский полигон находится на контроле у надзорных органов еще с 2008 года. Весь процесс тормозило отсутствие финансирования, поскольку стоимость объекта составляет больше 160 миллионов рублей. Из бюджета Сургутского района в 2019 году на эти цели было выделено 99 миллионов рублей», — заявил исполняющий полномочия главы Сургутского района Максим Нигматуллин

Ранее глава Сургутского района Андрей Трубецкой, заявил о том, на Федоровском полигоне в первые в Югре будет использоваться уникальная технология рекультивации. Помимо полной гидроизоляции массива отходов, здесь происходит извлечение ценных материалов, в частности металла и резины, которые затем отправляются на вторичную переработку.

Как подчеркнул начальник производства ООО «Эконадзор» Иван Неривенько в конце все будет выглядеть в виде кургана, который также будет обработан специальным материалом, а для того, чтобы исключить скопление газов внутри, будет произведен монтаж газоотводной системы.

Справка: Рекультивация — это комплекс мер по экологическому и экономическому восстановлению земель и водных ресурсов, плодородие которых в результате человеческой деятельности существенно снизилось. Федоровский полигон будет состоять из нескольких слоев: нижний противофильтрационный слой — Отходы — Верхний противофильтрационный слой — Плодородный слой —Травяной покров.